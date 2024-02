Il 'Sanremo' del Titano al gran finale - Rimini

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tutto è pronto. Stasera i sammarinesi conosceranno il nome dell’artista che li rappresenterà all’Eurovision Song Contest di Malmo. Sul palco del Teatro Nuovo di Dogana, infatti, si va a caccia del vincitore di ’Una voce per San Marino’, il festival canoro delalla sua terza edizione. Sedici i finalisti: otto per l sezione ’big’, cioè quelli che sono approdati direttamente all’ultimo step. E tra i quali spicca il nome di Loredana Bertè, che appena qualche ora fa ha dato conferma della sua presenza. Otto gli ’emergenti’, che invece, hanno partecipato ai cast per guadagnarsi un posto in. Che stasera sarà anche trasmessa, per chi non potrà seguirla live, in diretta dalle 21 su San Marino Rtv (canali 520 di Sky e 93 di tivùsat, anche canale 831 del Ddt e www.sanmarinortv.sm). Sarà una giuria qualificata a decretare il vincitore "sulla base dei ...