Il saluto a Corradini meccanico del mito

(Di sabato 24 febbraio 2024) di Leo Turrini Eravamo in tanti ieri mattina a dire ciao per l’ultima volta a Pietro. Eravamo in tanti ad affollare la chiesa di San Giovanni Neumann, perché in fondo lo avevamo capito. Cioè avevamo capito che quel verso di Mogol (“Quel gran genio del mio amico / con le mani sporche d’olio/ lui saprebbe cosa fare…/ con un cacciavite in mano fa miracoli…”) non era stato scritto solo per il grande Lucio Battisti, ma anche per il nostro “Piroun”.storico della scuderia Ferrari, espressione sana di un territorio, depositario di una sapienza, di una cultura, di una tradizione. Il tutto immerso è sommerso da un amore per la vita che la famiglia diha percepito e recepito quotidianamente. È bello ed è vero: nessuno muore mai davvero fin quando ci sarà qualcuno in grado di ricordarlo. Da lontano Luca Cordero ...