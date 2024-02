Il rugby è un amore a prima mischia Intervista a Gianmarco Lucchesi

Rugby - Italia Under 20, Scalabrin: "Non voglio montarmi la testa adesso. Il rugby? Amore a prima vista"

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Cristo e i due ladroni. Cristo: lui,, tallonatore. E i due ladroni: i due piloni, che inlinea si sacrificano, uno alla sua destra, l’altro alla sua sinistra.precisa: “Cristo, dai, è un’esagerazione, sacrilega”. E sorride: “I due ladroni, be’, qualcosa di vero ci potrebbe anche essere”., 23 anni, nato a Pisa ma cresciuto a Livorno, un armadio di 1,84 per 110, domenica alle 16 contro la Francia al Pierre Mauroy di Lille (il Saint Denis di Parigi è chiuso per lavori) giocherà la ventesima partita in Nazionale., tallonatori si nasce o si diventa? “Si diventa. Papà giocava a football americano, io ero troppo piccolo per cominciare, non però il. A sette anni nei Lions Amaranto di ...