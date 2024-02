Il ritorno di Iannone, l'abbraccio social di Elodie: “Orgogliosa di te”

(Di sabato 24 febbraio 2024) Phillip Island (Australia), 24 febbraio 2024 – L’aveva detto, in estate, che sarebbe stata lì, con il suo Andrea, quando Andrea, ovvero, avrebbe ricominciato ad essere un pilota. Pilota protagonista e vincente, sia chiaro. Ed, alin pista del suo Andrea, in Australia, nel primo round del Mondiale di Superbike, ovvero lì, doveha riacceso il motore a una moto ufficiale con ambizioni enormi, lei c’era. Emozionata, bella, coinvolta,, sulla pista di Phillip Island ha fatto capolino nella giornata di venerdì quandoha iniziato a fare sul serio e spingere la sua Ducati Panigale con un ritmo impressionante. Lei che in tanti aspettavano a Sanremo per accendere almeno una serata del Festival, aveva preferito rimanere con Andrea. Stargli vicino in ...

Belen, il commento al post di Elodie per l'ex fidanzato Andrea Iannone non passa inosservato: «Una favola»: Il ritorno in pista e sul podio di Andrea Iannone non è passato inosservato. La fidanzata Elodie ha condiviso un post dedicato al suo «uomo buono» poco dopo la conquista del terzo posto in Australia ... leggo

Elodie, il messaggio d'amore per il ritorno sul podio di Iannone. E commenta anche Belen: Siete una favola" ha scritto la showgirl argentina che non sta passando un periodo felice in amore dopo il ritorno di fiamma con Stefano De Martino, la relazione conclusa con Elio Lorenzoni e presunti ... gazzetta

ATALANTA - Gasperini: "Calendario Non possiamo cambiarlo, dobbiamo adattarci": "Il pasticcio del calendario è stato fatto fatto con la Supercoppa. Non è qualcosa che posso cambiare, dobbiamo adattarci". Gian Piero Gasperini commenta così le 7 partite in tre settimane che dovrà g ... napolimagazine