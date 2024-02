Il principe William costruirà case per i senzatetto in Cornovaglia

Royal news: il progetto di William in Cornovaglia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilha annunciato l’intenzione di costruirenella sua tenuta innel tentativo di contrastare il problema deinel sud-ovest dell’Inghilterra. Insieme all’organizzazione benefica a ciò dedicata, St Petrocs, il progetto fornirà a 24a Nansledan, Newquay e un “sostegno globale” per le persone del luogo che non hanno una casa o un rifugio. Come annunciato a giugno dello scorso anno, ilvuole impegnarsi per portare a zero il numero deinel Regno Unito. Il progetto si presenta come molto ambizioso, ma ildi Galles darà il via al progetto tra poco. La costruzione degli appartamenti, infatti, dovrebbe iniziare a settembre di quest’anno, e si ...