Il primo vertice del G7 a guida italiana | Meloni arrivata a Kiev

Vertice del G7, il primo a guida italiana. Meloni arrivata a Kiev

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il, sotto la presidenza, si terrà oggi nel secondo anniversario dell'invasione russa dell'Ucraina. Il videcollegamento per il summit dei leader del G7 prenderà il via alle 16 con la presidenza di Giorgia. E a due anni dall'inizio dell'invasione da parte della Russia, l'Ucraina continua non solo a resistere, ma è pronta a una «nuova controffensiva». Lo ha assicurato il presidente Volodimyr Zelensky, che non ha escluso «sorprese per i russi». «Prepareremo una nuova controffensiva, una nuova operazione. Non staremo fermi», ha spiegato Zelensky, aggiungendo che l'obiettivo di difendersi resta quello principale, ma anche «continuare la nostra storia di successo sul Mar Nero». «Non voglio entrare nei dettagli, ma ci saranno delle sorprese. Voglio dire, per i russi», ha affermato ancora il ...