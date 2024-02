Il patron Cuzzani rassicura tutti | Ozzano | realtà solida e affidabile

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) "La società è, punto". Mette i puntini sulle ‘i’ il presidente dei New Flying Balls Paoloe lo fa per snodare il groviglio di chiacchiere che, nel sesto anno degli ozzanesi in serie B e dopo lo storico accesso ai playoff della passata stagione, si è creato attorno alla squadra che viaggia al sedicesimo posto nel girone B. Oggi alle 20,30 i ‘palloni volanti’, reduci dal successo esterno di Vicenza, riceveranno Lumezzane in viale 2 Giugno per un’altra delicata sfida-salvezza., che stagione è stata fino a questo momento? "Tribolata e iniziata così così, complici alcune scelte sulle quali potevamo pensare di più. Ma quello che vorrei fosse chiaro è che la società èe in un territorio che vive di basket. Stiamo vivendo con infortuni e situazioni che non vanno per il verso giusto, ma ci ...