Il parcheggio del condominio spetta a tutti i condòmini? La legge lo spiega

Cosa comporta parcheggiare in un parcheggio riservato ai condomini?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ti sei mai chiesto se ildelpossare ao meno? Ecco cosa dice la. Quando si decide di acquistare una casa in un, si deve tenere conto di diversi fattori. Sicuramente ha, come ogni situazione, i suoi vantaggi ed i suoi svantaggi. La convivenza con altrinon è mai semplice e se non si ha un amministratore che fa rire bene le regole, ci si ritrova ad avere delle brutte sorprese. Questo porta a diversi litigi, lamentele e alle volte anche a numerosi incontri con un avvocato per poter cercare di risolvere il problema in questione. Ilcondominiale?- ...