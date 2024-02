Il papa sta male | annullati tutti gli appuntamenti Ecco come sta il Santo Padre

"Sta male". Saltano gli appuntamenti del Papa: cosa succede

(Di sabato 24 febbraio 2024) Pubblicato il 24 Febbraio, 2024Francesco fermo ai “box” a causa di un’influenza.ha comunicato la Santa Sede tutte le udienze previste nella giornata di oggi sono state annullate in via precauzionale “a causa di un lieve stato influenzale”. Il pontefice 87enne ha voluto preservarsi per l’Angelus di domani, che per il momento è stato confermato. Non è comunque la prima volta che succede qualcosa del genere, infatti anche lo scorso novembre il pontefice fu costretto ad annullare le udienze per un lieve stato influenzale. Le comunicazioni sulla salute diFrancescoglidi sabato, quando l’agendale è solitamente molto fitta, sono quindi stati. La Sala Stampa della Santa Sede ha voluto precisare che il ...

