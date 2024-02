Il nuovo sistema introdotto in centro: "La risposta è stata positiva" - Il nuovo sistema introdotto in centro: "La risposta è ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Residenti, attività commerciali, turisti. Che il cambio neldi raccolta nelstorico di Ravenna fosse una sfida difficile si sapeva, e per questo il cuore della città è stato tenuto per ultimo. Si è partiti lo scorso 16 ottobre e ora si iniziano a stilare i primi bilanci. "Siamo molto contenti, lada parte di tutti i cittadini coinvolti, non ci possiamo lamentare – dice Ciro Lelli, responsabile area Ravenna-Cesena di Hera –. Siamo tuttora in una fase di osservazione, per vedere se le previsioni corrispondono. Continua a esserci qualche problema vicino ai cassonetti a causa degli scarichi abusivi, ma è ciò che succede sempre in questi casi. Stiamo cercando di risolvere le situazioni che si presentano con azioni comunicative". La nuova raccolta dei rifiuti divide ...