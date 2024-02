Il Napoli il prossimo anno dovrà lasciare Castel Volturno (Gazzetta) - ilNapolista

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilil. Lo scrive ladello Sport con Salvatore Malfitano. Il presidente ha scelto di andare al centro sportivo di buon mattino, prima dell’arrivo dei calciatori, e si è chiuso nel suo ufficio, soprattutto per analizzare le questioni relative al centro sportivo. Svolta La società l’abbandonare la sede sul Litorale Domizio, il quartier generale da quando De Laurentiis ha rilevato il club. È una questione di primaria importanza, specialmente per un imprenditore accorto e consapevole del valore strategico delle strutture. Si valutano località e progetti che possano essere funzionali per un investimento a lungo termine. Una ...

