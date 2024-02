Serie A: Il Monza sbanca l'Arechi, Salernitana a picco

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIlanche Salerno (2-0) e sogna l’Europa. Lacade ancora ed è a un passo dal baratro: per i campani, alla 17esima sconfitta in stagione, la zona salvezza resta distante sette punti ma la situazione sembra essere davvero compromessa. Liverani riparte dal 3-4-2-1 ma cambia diverse pedine rispetto alla disfatta contro l’Inter: esordio dal 1? di Manolas in difesa e Weissman in attacco. Ilsi schiera a specchio con Colpani e Mota Carvalho a supporto dell’ex Djuric. È proprio il bosniaco, dopo sessanta secondi, ad avere la palla del possibile vantaggio ma la sua girata a volo, su cross di Birindelli, si stampa sul palo alla destra di Ochoa. Palladino sfrutta la vivacità dei suoi esterni che, nei primissimi minuti di partita, mettono in grande difficoltà la difesa della ...