Il Monza espugna l'Arechi, Salernitana ko 2-0

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - Seconda vittoria consecutiva e terza nelle ultime cinque gare per unin crescita, che s'impone nel finale nella delicata trasferta con la. All'finisce 2-0 per i brianzoli grazie ai gol di Maldini e Pessina nell'ultimo quarto d'ora di gioco, dopo che i due portieri e in particolare Ochoa stavano mettendo il timbro sullo 0-0. Quinto risultato utile di fila per gli uomini di Palladino che salgono a 36 punti, mentre gli uomini di Liverani rimediano l'ennesimo ko restando ultimi a quota 13. Pronti via e gli ospiti vanno subito a un passo dal vantaggio, colpendo un palo con una girata volante di Djuric su cross di Birindelli, mentre una manciata di minuti più tardi i brianzoli hanno un'altra chance enorme con Izzo, che da due passi tocca dopo una spizzata di Gagliardini trovando il riflesso di Ochoa. I ...