Il monito di Mattarella a Piantedosi | “L’autorevolezza non si dimostra con le manganellate”

Mattarella chiama Piantedosi. "I manganelli sui ragazzi esprimono un fallimento"

Roma, 24 febbraio 2024 – Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, "ha fatto presente al ministro dell'Interno", Matteo Piantedosi, "trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli ma sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi i manganelli esprimono un fallimento". È quanto si legge in una nota dell'ufficio stampa del Quirinale. Il Capo dello Stato si è quindi rivolto personalmente al ministro dell'Interno in merito agli studenti manganellati a Pisa durante un corteo pro-Palestina.

Mattarella richiama Piantedosi: “L’autorevolezza non si misura sui manganelli”. La politica plaude, Meloni in silenzio: Mattarella richiama Piantedosi: “L’autorevolezza non si misura sui manganelli”. La politica plaude, Meloni in silenzio Di Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella interviene sulla scia delle ...informazione

Mattarella, monito al governo: "L'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura sui manganelli": Una nota breve quando dura e secca nei modi del Quirinale per manifestare la contrarietà di Mattarella al manganello contro gli studenti ...globalist

