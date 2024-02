Il mistero della morte di Stefano | maestro di tennis di 45 anni | “Steso sul pavimento con un trauma facciale”

Verrayes, il mistero della morte del pensionato: nuovo sopralluogo a Champlan, oggi l’autopsia

(Di sabato 24 febbraio 2024) Le chiavi rimaste infilate all’esterno, nella toppaporta, nessuno che risponde. La chiamata dei vicini ai Carabinieri e la terribile scoperta.Favaro di 45, gestore dei campi dadi Cavarzere, giaceva privo di vita nella sua abitazione. “Bravo, fragile e sfortunato“, lo descrivono gli amici e chi lo conosceva bene.giaceva sul, dove aveva battuto la faccia cadendo, era semisvestito e le chiavi di casa erano ancora inserite nella serratura, esterna. Ad entrare in casa per primi sono stati i carabinieri, avvertiti dai vicini che avevano notato la porta aperta, le chiavi alla portata di chiunque e, soprattutto, che lui non rispondeva ad alcuna chiamata. Leggi anche: Donna muore per il graffio di un gatto: “Infezione alla spalla scambiata ...

È bastata una storia pubblicata su Instagram per far sorgere il dubbio di una crisi coniugale, anche se i problemi da affrontare non sono (solo) questi (vanityfair)

Altavilla Milicia (Palermo), 22 febbraio 2024 – Qual è il contorno della strage di Altavilla Milicia (Palermo)? Chi sapeva degli orrori che per giorni sono ... (quotidiano)

La scoperta è del Sole 24 Ore: l’Italia ha speso in tre anni davvero solo l’11% dei fondi per le opere finanziate dal Pnrr, e ora toccherà spendere l’89% fra ... (open.online)

Violenza ai cortei pro Palestina di Pisa e Firenze, opposizioni attaccano: "Non siamo in Cile degli anni '70": Polemiche sulle manganellate. Le opposizioni attaccano il Viminale per il comportamento della polizia ai cortei pro Palestina di Pisa e Firenze. La maggioranza difende gli agenti, dal ministero ... notizie.virgilio

Stalking sul web verso transgender con ricatti, due arrestati: che si spacciava come funzionario del ministero dell'interno, in grado di conoscere in ogni momento spostamenti e dettagli della vita personale, fino ad arrivare a minacce di morte. Erano stati anche ... ansa

Incredibile svolta nei superconduttori, abbiamo davvero svelato il mistero: Si tratta di uno dei fenomeni quantistici più affascinanti e misteriosi. Forse, stiamo iniziando a comprendere la superconduttività ad alte temperature. tech.everyeye