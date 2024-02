Il Milan chiama Leao. In Serie A non punge. Senza gol da settembre

(Di sabato 24 febbraio 2024) La sconfitta indolore (avendo comunque ottenuto il passaggio agli ottavi di finale di Europa League con lo Slavia Praga) in Bretagna ha evidenziato ancora una volta come Rafaelstia vivendo un momento altalenante. Sebbene il portoghese abbia trovato il gol del 2-2 momentaneo, infatti, la sua prestazione in casa del Rennes è stata contraddistinta da troppe occasioni sprecate per mancanza di freddezza e lucidità. Il numero 10 rossonero non ha raccolto quanto seminato, buttando alle ortiche almeno cinque contropiede interessanti preferendo incaponirsi in inutili dribbling. La splendida giocata da cui è nata la sua rete ha reso meno amara la serata di Rafa,to ora a sbloccarsi sotto porta anche in campionato, dove non segna dallo scorso 23. Alle porte c’è la sfida casalinga contro l’Atalanta, avversario ostico ...