Il Milan aspetta la Dea, Pioli: “Competitivi in campionato e in Europa”. Probabili formazioni e dove vedere la partita

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024)o, 24 febbraio 2024 – Vigilia della delicata sfida dicontro l'Atalanta per il Diavolo, che domani sera alle 20,45 a San Siro punta a riscattare il pesante 4-2 incassato all’U Power Stadium di Monza settimana scorsa: “E' una gara importante per la classifica, per tornare a vincere. Sarà difficile, noi, l'Atalanta e l'Inter siamo le squadre che abbiamo fatto più punti. Affronteremo una squadra in forma, ma stiamo bene anche noi. Ci ha sconfitto due volte quest'anno. Ieri abbiamo recuperato, oggi capirò di più sulla condizione della squadra. Kalulu sta bene, parlerò con lui e vedremo se convocarlo. Tomori è un po' più indietro ma sta bene anche lui. Calabria dovrebbe allenarsi in gruppo anche oggi. Dobbiamo essere forti nei duelli. Guardiola aveva detto bene: affrontare l'Atalanta è come andare dal dentista, è fastidiosa” le parole del ...