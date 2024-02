Il mercato non concede sconti a nessuno, nemmeno alla Banca Centrale Europea - Ildenaro.it

(Di sabato 24 febbraio 2024) Così, con la nonchalanche che le è propria , Madame Lagarde, Presidente della BCE, ha informato che il bilancio del 2023 dell’ Istituto che fa capo a lei, chiude con una perdita di 1,2 miliardi di euro. La stessa sarebbe stata maggiore, all’ incirca 7, 8 miliardi della stessa valuta, se gli “architetti” (revisori) che hanno redatto quel documento non avessero utilizzato tutte le riserve accantonate, 7.7 miliardi, nella posta “rischio di cambio”. Utilizzando al livello pìù alto la loro inventiva professionale per licenziare quell’elaborato, anche a uso e consumo di quanti, oltre le banche, volessero servirsene. Da premettere che per il 2022, il bilancio si era chiuso in pareggio, quindi le banche centrali della UE che detengono l’intera proprietà della stessa, per quest’ ultimo esercizio non riceveranno dividendi. Morale della favole, dopo 20 anni dall’ ultimo bilancio chiuso in rosso, ...