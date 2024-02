Il manga Naruto diventa un film live action per il cinema

(Di sabato 24 febbraio 2024) (Adnkronos) –, uno deipiù popolari di tutti i tempi, sta per fare il grande salto sul grande schermo. Destin Daniel Cretton, noto per aver co-scritto e diretto ildi Marvel Studios "Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli", è stato scelto per scrivere e dirigere un'adattamentodel celebreper

