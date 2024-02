Il liceo dai vetri sfondati diventa un caso | Il Comune mandi i vigili

L’indirizzo scolastico voluto personalmente dalla Meloni non decolla: zero iscritti in Friuli e Basilicata, percentuali irrisorie nelle regioni produttive del ... (repubblica)

Superstar acclamata in ogni dove, ma per Taylor Swift non è stato sempre così. Soprattutto agli inizi erano in molti a non poterla sopportare e a non vederla ... (ilfattoquotidiano)