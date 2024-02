Il giallo del ginecologo sgozzato in via Macchi: nuova sfida per Cristina Cattaneo

Il giallo del ginecologo sgozzato in via Macchi: nuova sfida per Cristina Cattaneo (Di sabato 24 febbraio 2024) Milano, 24 febbraio 2024 – L’anatomopatologa Cristina Cattaneo si occuperà del caso di Stefano Ansaldi, ginecologo campano di 65 anni trovato sgozzato il 19 dicembre del 2021 in via Macchi, vicino alla stazione Centrale di Milano. Il pm Cecilia Vassena ha conferito infatti l’incarico a un pool medico legale per la nuova consulenza. Oltre alla direttrice del Labanof Cattaneo, che si è occupata dei casi più importanti di cronaca, lavoreranno nel pool Annalisa D’Apuzzo e l’antropologa naturalista Giulia Caccia. Dovranno accertare, in particolare, se il taglio alla gola sia riconducibile ad un gesto "auto inferto". Gli esperti si baseranno sull’esame autoptico eseguito tre anni fa e sulla documentazione agli atti. Se necessario, comunque, potrà essere disposta ... Leggi tutta la notizia su ilgiorno (Di sabato 24 febbraio 2024) Milano, 24 febbraio 2024 – L’anatomopatologasi occuperà del caso di Stefano Ansaldi,campano di 65 anni trovatoil 19 dicembre del 2021 in via, vicino alla stazione Centrale di Milano. Il pm Cecilia Vassena ha conferito infatti l’incarico a un pool medico legale per laconsulenza. Oltre alla direttrice del Labanof, che si è occupata dei casi più importanti di cronaca, lavoreranno nel pool Annalisa D’Apuzzo e l’antropologa naturalista Giulia Caccia. Dovranno accertare, in particolare, se il taglio alla gola sia riconducibile ad un gesto "auto inferto". Gli esperti si baseranno sull’esame autoptico eseguito tre anni fa e sulla documentazione agli atti. Se necessario, comunque, potrà essere disposta ...

