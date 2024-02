Il generale Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa nei mesi a Mosca

Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa. L'accusa: falsi rimborsi e indennità non dovute

(Di sabato 24 febbraio 2024) Roma, 24 febbraio 2024 - IlRobertoper. Secondo quanto riporta il Corriere della Sera, l’ispezione ministeriale si è chiusa con almeno tre contestazioni: indennità di servizio per i familiari percepite illecitamente, spese per benefit legate all'auto di servizio non autorizzate, rimborsi per l'organizzazione di eventi e cene che in realtà non sarebbero stati organizzati. La relazione - scrive il quotidiano di via Solferino - è stata già trasmessa alla magistratura e la procura militare procede per. Mentre sono ancora in corso le verifiche avviate dopo la pubblicazione del libro 'Il mondo al contrario' - si legge ancora - arriva l'esito dell'ispezione effettuata per ordine dello ...

Il generale Roberto Vannacci è sotto inchiesta per peculato e truffa , dopo un'ispezione del ministero della Difesa sul periodo in cui ha ricoperto l'incarico ... (today)

Falsi rimborsi e indennità non dovute: Vannacci sotto inchiesta: Tre i capitoli evidenziati. Il primo riguarda “le autocertificazioni in virtù delle quali il generale Vannacci ha percepito l’indennità di servizio all’estero che, come è noto, è attribuita in base ... corrieredellacalabria

Vannacci indagato per truffa e peculato, il generale de “Il mondo al contrario”: “Falsi rimborsi e indennità illecite in Russia”: Secondo Il Corriere della Sera il generale Vannacci, al centro di un caso per "Il mondo al contrario", indagato per truffa e peculato ... unita

Roberto Vannacci indagato per peculato e truffa: «Indennità non dovute e rimborsi per eventi mai organizzati»: Il generale Roberto Vannacci è indagato dalla Procura militare per peculato e truffa. Lo riporta il Corriere della Sera. Sotto la lente della magistratura il periodo tra il 2021 e il 2022, in cui ... unionesarda