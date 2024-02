Il generale Vannacci sotto inchiesta per peculato e truffa: «Feste, cene e spese per la famiglia e la Bmw in Russia»

Il generale Roberto Vannacci è sotto inchiesta per peculato e truffa. Un'ispezione del ministero della Difesa sul periodo in cui ha ricoperto l'incarico di addetto militare a Mosca evidenza «criticità, anomalie e danni erariali» nelle richieste di rimborso effettuate con autocertificazione. La procura militare ha quindi aperto un'inchiesta. Per l'uso di un'auto di servizio si valuta un danno erariale da 9 mila euro. Ma gli ispettori contestano anche i rimborsi ricevuti per la moglie e per le figlie. Ma ci sono anche le spese per la "Promozione del paese Italia" nei ristoranti della capitale della Russia. Il suo successore ha smentito di aver partecipato. Vannacci ha annunciato un nuovo libro in uscita a breve.

