Il G7 riafferma il sostegno all' Ucraina

(Di sabato 24 febbraio 2024) 21.00 "Noi leader del G7 ci siamo incontrati oggi con il presidente ucraino Zelensky perre il nostro incrollabileall'e rendere omaggio ancora una volta al coraggio e alla resilienza del popolo ucraino che ha combattuto instancabilmente per la libertà e il futuro democratico di Kiev". Così la dichiarazione finale della riuione del G7. "Rimaniamo convinti di poter garantire che il popolo ucraino prevalga nella lotta per il proprio futuro e contribuire a forgiare una pace globale, giusta e duratura".

