Il futuro dell'e-commerce. La sfida di Tancredi Cassano:: "Da Siena alla scena mondiale"

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il mondoè sempre più in espansione e a puntare su questo settore è un giovane senese. Così Olmo, classe 1993, ha fondato Flummox, un aggregatore di micro-marchi online che si è distinto nel settorefacendo importanti passi nel mercato internazionale. Con sedi a Londra e in Svizzera e team distribuiti tra il Regno Unito e l’Europa, Flummox ha recentemente siglato un accordo strategico con il gruppo Diethelm Keller, gigante globale nel commercio e nei marchi di beni di consumo.Un punto di svolta per l’azienda, promettendo di ridefinire l’e-attraverso un’espansione mirata e l’accesso a nuovi mercati. Come nasce il percorso professionale che dati ha portato all’estero? "A ...