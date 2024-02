Il filosofo Jacono: “Spiegare la noia ad un ragazzo? Mi metterei accanto a lui con un libro, glielo lascio lì, poi parlo con lui e gli propongo di fare una passeggiata senza alcuno scopo”

“Ai giovani di oggi va insegnata la noia”/ Prof. Jacono: “Riscoprano i ‘tempi vuoti’ di una giornata”: Si parla dei social e dei giovani stamane a Uno Mattina in Famiglia e in studio vi era il professore e filosofo Alfonso Jacono: “C’è un problema – le parole dello stesso in diretta su Rai Uno – non so ...ilsussidiario