Il cuore del centro cambia volto. Piazza Visconti, partono i lavori

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il parcheggio alle spalle del Quic è già stato chiuso ai cittadini, sarà la base del cantiere fino al termine dei. Ieri sono stati posati i divieti di sosta sulle aree interessate aidella prima fase. Lunedì 26 il cantiere per la rigenerazione urbana di, ladel municipio, diventa realtà. Si tratta di uno dei progetti finanziati con i fondi del Pnrr che cambieranno ildeldi Rho, un intervento da tre milioni che trasformerà questo luogo in una “degli incontri“. Con l’avvio del cantiere verrà tracciata una segnaletica orizzontale di colore giallo per delimitare e indicare la viabilità consentita, verrà posata anche la segnaletica verticale direzionale e di cantiere. Da via Porta Ronca rimane ...