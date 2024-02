Il corpo di Navalny è stato consegnato alla madre

Mosca, 24 feb. (Adnkronos) - Il corpo di Alexei Navalny è stato restituito alla madre dell'oppositore russo. Lo ha confermato via X Kira Yarmysh che per anni è ... (liberoquotidiano)

Lo fa sapere sui social la portavoce di Navalny , Kira Yarmish. "Il funerale deve ancora svolgersi, non sappiamo se le autorità impediranno che si svolga come ... (huffingtonpost)

"Putin è un falso cristiano". L'accusa allo zar della moglie di Navalny: Sembra non avere fine il calvario della famiglia di Alexei Navalny, il dissidente russo morto in carcere il 16 gennaio. Il suo corpo è ancora in mano alle autorità russe e, per cercare di sbloccare la ... ilgiornale

