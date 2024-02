Aleksej Navalny sarebbe stato ucciso "con un pugno al cuore"

(Di sabato 24 febbraio 2024) Lo fa sapere sui social la portavoce di, Kira Yarmish. "Il funerale deve ancora svolgersi, non sappiamo se le autorità impediranno che si svolga come la famiglia vuole"

RETE 4 – “ ZONA BIANCA “ TRA I TEMI: « CRISI FRA I FERRAGNEZ / SETTE E IL FANATISMO RELIGIOSO / MORTE DI ALEKSEJ NAVALNY (25/2): Domani, domenica 25 febbraio, nel nuovo appuntamento con “Zona Bianca”, in onda in prima serata su Retequattro, Giuseppe Brindisi racconterà la crisi fra ... agenziagiornalisticaopinione

Yulia Navalnaya: "Putin, sei un demone assassino, ne risponderai anche a Dio": E nessun vero cristiano sarebbe mai in grado di fare quello che Putin sta facendo ora con il corpo di Aleksej. Lo capisco molto bene. Aleksej era un credente, era molto importante per lui. Andava in ... globalist

Il corpo di Aleksej Navalny consegnato alla madre: Lo fa sapere sui social la portavoce di Navalny, Kira Yarmish. "Il funerale deve ancora svolgersi, non sappiamo se le autorità impediranno che si ... huffingtonpost