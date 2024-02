Edoardo Leo è il protagonista della serie Il Clandestino su Rai Uno

(Di sabato 24 febbraio 2024) Arriva su Rai1 la fiction “Il” con protagonista l’attore Edoardo Leo. Ecco di seguito tutto quello che c’è da sapere su questa nuova avvincentetv: dalla, ile dove rivedere lein streaming. “Il” nuova fiction di Rai 1:Edoardo Leo sarà protagonista de “Il”, la nuova fiction in onda su Rai 1. Stando alle, laracconta la storia di Luca Travaglia, ex Ispettore Capo dell’antiterrorismo, che ha lasciato la Polizia in seguito a un violento attentato che è costato la vita alla sua ...

Il Clandestino, serie Tv su Rai 1: anticipazioni, quando inizia, trama, quante puntate sono e cast: Una nuova serie turca sta per fare il suo ingresso sulla piattaforma Mediaset Infinity. Si tratta di Everywhere I go, Coincidenze d'Amore. La nuova... Il sito di SuperGuidaTV è un punto d’incontro e ... superguidatv

The Gentlemen: Theo James si lascia affascinare dal crimine nel trailer ufficiale della serie tv di Guy Ritchie: Ci sono genitori che lasciano in eredità ai propri figli un pugno di mosche. Altri che lasciano loro ingenti fortune. E altri ancora che in un modo o nell'altro affidano alle loro cure un impero della ... comingsoon

Scommesse Serie A, StarCasinò Bet: Milan-Atalanta e Fiorentina-Lazio in corsa per l’Europa. Favoriti i rossoneri e la viola: Milan e Atalanta si affronteranno questa domenica nella splendida cornice di San Siro nel big match della 26esima giornata di campionato di Serie A, con l’obiettivo di raccogliere tre punti ... agimeg