IL CAPOLAVORO di Jasmine Paolini! Vittoria storica a Dubai | è in top15!

IL CAPOLAVORO di Jasmine Paolini! Vittoria storica a Dubai, é in top15!

(Di sabato 24 febbraio 2024)Paolini conquista il titolo più importante della sua carriera. Il WTA 1000 diè suo: è la seconda italiana a conquistarlo dopo Sara Errani nel 2016 (quando, per alternanza con Doha dell’epoca, era un Premier, cioè un 500 odierno), nonché la terza a vincere un titolo di categoria uguale o affine dopo Flavia Pennetta a Indian Wells nel 2014 e Camila Giorgi a Montreal nel 2021. Battuta la russa Anna Kalinskaya per 4-6 7-5 7-5. Il primo set non parte bene per l’italiana, che si ritrova subito a dover fare i conti con ragnatele a tinte potenti di Kalinskaya. Il break arriva subito, ma Paolini non ha intenzione di lasciar scappare l’avversaria, dal momento che arriva il controbreak con un mix di spinta di dritto e qualche errore di troppo della russa. Ne esce un momento quantomeno particolare del match, in cui ognuna cerca di aggredire sul ...