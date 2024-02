Il Cagliari cerca una boccata d’ossigeno contro il Napoli di Calzona

Oliveira: «Cagliari? Non se la passa bene, però contro le grandi squadre cerca sempre…»

Leggi tutta la notizia su terzotemponapoli

(Di sabato 24 febbraio 2024)– Ecco le quote dei bookmakers sul match dell’Unipol Domus La stagione 2023/24 non sta andando esattamente come nelle previsioni né per ilné per il. All’Unipol Domus le due squadre sono chiamate ad una prova convincente che porti più punti possibili. I sardi sono penultimi in classifica e non vincono da cinque giornate. La zona salvezza dista solamente un punto, ma gli uomini di Claudio Ranieri non possono permettersi di sbagliare più. Asarà la prima partita in Serie A del nuovo allenatore delFrancescosarà la prima partita in Serie A del nuovo allenatore Francesco. Il CT della Slovacchia ha esordito in UEFA Champions League con il pareggio per ...