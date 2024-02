Il Brescia ha i playoff in testa

Dal campo. Testa al Brescia: oggi allenamento

(Di sabato 24 febbraio 2024) L’odierna gara con la Reggiana riveste un significato particolare per il. Battendo i granata di Nesta, infatti, le Rondinelle potrebbero compiere un passo deciso verso la salvezza, ma, al tempo stesso, avrebbero l’occasione giusta per guardare nuova convinzione ai play off. Un doppio balzo che non si preannuncia affatto facile da compiere, anche perché gli emiliani, che vogliono cancellare l’inatteso scivolone casalingo con la Ternana, nell’ultima trasferta sono riusciti ad imbrigliare la Cremonese e si presentano al Rigamonti assai motivati. Per superare a pieni voti un simile esame di maturità, la squadra di Maran dovrà fare ricorso a tutta la determinazione che è valsa il pareggio alla fine del recupero nel match in casa della Sampdoria. Un obiettivo che la formazione biancazzurra, oltre agli infortunati Lezzerini e Fogliata, dovrà conquistare ancora ...

