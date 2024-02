Diretta Milan-Liverpool ore 21: formazioni ufficiali, come vederla in tv e in streaming

Il boss del Liverpool Jurgen Klopp si apre alla “polizia delle celebrazioni” e sostiene che l’allenatore dell’Arsenal Mikel Arteta stava “festeggiando troppo” per la vittoria sui Reds (Di sabato 24 febbraio 2024) Breaking: l’allenatore del Liverpool Jurgen Klopp si è aperto alla “polizia delle celebrazioni” e sostiene che il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta stava “festeggiando troppo” dopo la recente vittoria per 3-1 dei Gunners sui Reds. Arteta e i suoi giocatori sono stati criticati per i loro festeggiamenti in campo dopo aver battuto il Liverpool 3-1 all’Emirates Stadium all’inizio di febbraio, con l’ex difensore dei Reds Jamie Carragher che ha detto che dovrebbero “scendere nel tunnel” dopo il fischio finale. l’allenatore ... Leggi tutta la notizia su justcalcio (Di sabato 24 febbraio 2024) Breaking:delsi è aperto” eche il tecnico” dopo la recenteper 3-1 dei Gunners suie i suoi giocatori sono stati criticati per i loro festeggiamenti in campo dopo aver battuto il3-1 all’Emirates Stadium all’inizio di febbraio, con l’ex difensore deiJamie Carragher che ha detto che dovrebbero “scendere nel tunnel” dopo il fischio finale....

