Il Bayer Leverkusen fa sul serio | +11 sul Bayern

Nathan Tella e lo spettacolo del Bayer Leverkusen

(Di sabato 24 febbraio 2024) In Bundesliga la capolista è scesa in campo per prima per la giornata numero 23 e non ha fallito l’appuntamento In Bundesliga la capolista è scesa in campo per prima per la giornata numero 23 e non ha fallito l’appuntamento. Anche se contro il Mainz non è stato facile. In Germania a fine partita propongono subito in grafica il dato degli Expected Goals, in modo che il pubblico si faccia un’idea sulla giustezza del risultato. Ebbene, l’undici di Xabi Alonso ha maturato un divario minimo – 1.23 a 0.99 – ed effettivamente l’andamento della partita ha confermato le difficoltà. Al gol di Xhaka dopo 3 minuti, hanno risposto gli ospiti praticamente subito con un calcio di punizione a lunga gittata, che ha trovato prima la sponda all’indietro di Widmer e poi il colpo di testa in tuffo di Kohr. Tutto molto bello, avrebbe commentato Bruno Pizzul, a differenza del 2-1 arrivato a metà ripresa: ...