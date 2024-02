Il Barcellona dilaga contro il Getafe, 4-0: "La migliore prestazione della stagione"

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ildi Xavi, dopo l’1-1il Napoli in Champions, libera la mente e in campionato si diverte.ilvince 4-0 e si porta momentaneamente al secondo posto in classifica, in attesapartita del Girona. In gol Raphinha, Joao Felix, De Jong e Fermin Lopez. I commentistampa spagnola vicina al club catalano. El Mundo Deportivo: “I germogli visti a Napoli sono sbocciati” El Mundo Deportivo è entusiastadel. Era dall’inizioche la squadra di Xavi non segnava così tanti gol. Forse la. “il ...