Il 19enne | in tribuna per vedere i nuovi compagni | è stato accolto con grande affetto dai tifosi E’ rimasto colpito dalla ’Bulgarelli’ Selfie | sorrisi | video alla curva | la prima di Castro

Il 19enne, in tribuna per vedere i nuovi compagni, è stato accolto con grande affetto dai tifosi. E' rimasto colpito dalla ...

(Di sabato 24 febbraio 2024) Aspettando di scendere in campo e di iniziare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni, Santiagodà spettacolo sugli spalti. il nuovo attaccante del Bologna si siede ina pochi minuti dal calcio d’inizio, accompagnato da tre amici che lo hanno seguito sotto le Due Torri per facilitarne l’ambientamento nei primi giorni della sua nuova avventura. Accontentate le richieste di, ilarrivato dal Velez immortalae pubblico cone fotografie:subito stregato dal Dall’Ara e soprattutto dai cori. Applaude, gesticola, va a ritmo, specialmente quando riconosce nel coro "Bologna, la mia vita te la dedico", un chiaro ritmo albiceleste. Scatta in piedi al gol di Fabbian, esulta, applaude. Carattere caldo, il tifo è da fuoriclasse. ...