II Domenica di Quaresima commento al Vangelo secondo Marco 9 | 2-10

CEI - Commento al Vangelo di domenica 25 Febbraio 2024 - Seconda di Quaresima -

(Di sabato 24 febbraio 2024) Nella secondadel Tempo diil testo evangelico dici consegna l’episodio della Trasfigurazione di Gesù sul Tabor. «Prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li condusse su un alto monte, in disparte, loro soli». Una scelta insolita quella di Gesù, sembra quasi che faccia preferenza tra i dodici apostoli scegliendone tre. Questi assisteranno anche all’episodio della figlia di Giàiro (Mc 5, 21-43) risuscitata e consegnata al padre e saranno presenti anche nel Getsemani. Loro tre hanno bisogno di entrare in modo particolare nel mistero della Passione, Morte e Resurrezione di Gesù. Pietro e Giovanni correranno al sepolcro e vedendolo vuoto credettero alle parole di Gesù (Gv 20, 1-10). La Trasfigurazione diventa per loro preludio della Resurrezione di Gesù: «Fu trasfigurato davanti a loro e le sue vesti divennero ...

