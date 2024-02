Ieri in Campania | abusi sessuali su una bambina di 11 anni disabile | arrestato 64enne

Ieri in Campania: grave incidente alla Stellantis di Pratola Serra, muore operaio di 52 anni

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 24 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiI fatti più importanti della giornata di, venerdì 23 febbraio 2024. Avellino – Sarebbero cinque gli iscritti nel registro degli indagati a seguito della morte in fabbrica di Domenico Fatigati, operaio 52enne che giovedì mattina ha perso la vita mentre era a lavoro nello stabilimento Stellantis di Pratola Serra. (LEGGI QUI) Benevento – Allarme furti a Solopaca. Tre le abitazioni nel mirino dei ladri, nella notte tra giovedì e venerdì, uno il colpo andato a segno. Indagini in corso. (LEGGI QUI) Caserta – Un centinaio di agricoltori con oltre sessanta trattori sta manifestando nel Casertano sulla via Appia con un corteo partito dal presidio allestito da tre settimane all’esterno del casello autostradale A1 di Capua; tanti i disagi per la circolazione stradale, con il traffico deviato in più punti dalla polizia stradale. (LEGGI QUI) Napoli – ...