I Vinili diDamiano Gavino | su Rai 1 i dischi del cuore del protagonista di Un professore e Nuovo Olimpo

I Vinili di...Damiano Gavino: su Rai 1 i dischi del cuore del protagonista di Un professore e Nuovo Olimpo

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di sabato 24 febbraio 2024) Stasera su Rai 1 va in onda Idi...: ospite della seconda puntata l'attore Damianoche presenta i suoidel. Stasera su Rai 1, in seconda serata, subito dopo Tale e quale Sanremo, va in onda la seconda puntata de Idi..., il programma musicale condotto da Riccardo Rossi. L'ospite del 24 febbraio è Damianoche presenta al pubblico i suoidel. Ideldi DamianoDopo Amadeus, sarà Damianoa raccontarci quali sono iche hanno accompagnato la sua vita privata e artistica. L'attore è un volto noto al pubblico televisivo per essere ildi Un ...