I tesori di Zoran Grindberg in mostra al Mudac

(Di sabato 24 febbraio 2024) Il Comune di Carrara e ilpresentanoGrinberg (nella foto). Celebrazioni, la secondanella Project Room, spazio ideato nel progetto Carrara Città Creativa Unesco. Da oggi alle 17 al 5 maggioGrinberg esporrà una selezione di sculture inedite in marmo e pietra realizzate negli ultimi anni. "La mia vocazione per la scultura in marmo nasce da un piacere primordiale, simile a quello del gioco nell’infanzia – dichiaraGrinberg –. I gesti e le sensazioni sono piacevoli, la mente è stimolata dalla magia di ‘dare forma’. Poi subentra il mestiere, la volontà di domare le tecniche, i mezzi espressivi, di avere per quanto possibile un vasto vocabolario plastico. Il mio procedere è lento, meticoloso. Spesso introduco una dimensione ornamentale, l’intento di compiacere l’occhio e di ...