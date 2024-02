I quaresimali, ossia una lunga storia di dolci evasioni in Quaresima

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di sabato 24 febbraio 2024) Maledetti. Che si sa che se c’è qualcosa per la quale si può disubbidire a chiunque e a qualunque precetto è proprio il dolce. Pure quel sant’uomo di san Tommaso d’Aquino era capace di resistere a molte tentazioni ma non a quella del dolce. E così, per giustificarsi, scrisse che lo zucchero aiutava la digestione e che era quindi consentito anche quando non lo sarebbe stato. Il problema era il Codice di Diritto canonico che diceva: “Sono giorni e tempi di penitenza nella Chiesa universale tutti i venerdì dell’anno e il tempo di”. Quaranta giorni di magro li si possono pure sopportare, ma senzapure i sant’uomini zoppicano, figurarsi tutti gli altri. E così già dall’anno mille si iniziarono a trovare scappatoie. Nel tredicesimo secolo l’escamotage lo trovò san Tommaso d’Aquino, poi lo raffinarono in tanti. E così, ...