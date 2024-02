I nostri due anni a Piazza Duomo per testimoniare la lotta per la libertà in Ucraina e Iran

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 24 febbraio 2024) Da ormai duecioè dal 24 febbraio 2022, data d’inizio dell’invasione su vasta scala dell’da parte dello stato terrorista russo, la comunitàdi Milano, è scesa inpraticamente ogni giorno e io con loro. Questa mappa dell’è costruita con seimila fotografie selezionate tra le oltre centoventimila da me scattate ogni giorno con il sole cocente di agosto, con i diluvi invernali, nelle gelide sere di nebbia o di vento da quel 24 febbraio. Si tratta di un omaggio all’eroica resistenza del popolo ucraino reso possibile dalla ostinata presenza civile e non violenta di tutte queste magnifiche persone che da settecentotrenta giorni non hanno mai mollato dedicando parte del loro tempo per essere presenti inogni giorno per ricordare a tutti e a ciascuno ...