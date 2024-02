I manganelli esprimono un fallimento | Mattarella scende in campo | messaggio al Viminale

Violenze sugli studenti a Pisa, Mattarella chiama Piantedosi: “I manganelli contro i ragazzi esprimono…

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Dopo gli scontri e le violenze della vigilia a Pisa e Firenze, ecco l'intervento di Sergio. Il Quirinale si esprime con una nota dell'ufficio stampa, in cui si legge: "Il Presidente della Repubblica ha fatto presente al ministro dell'Interno, trovandone condivisione, che l'autorevolezza delle Forze dell'Ordine non si misura suima sulla capacità di assicurare sicurezza tutelando, al contempo, la libertà di manifestare pubblicamente opinioni. Con i ragazzi iun". Un, piuttosto duro nei toni, rivolto a Matteo Piantedosi, ministro dell'Interno. Come detto, l'attenzione del Quirinale si è posata su quanto accaduto alle manifestazioni pro-Gaza a Pisa e Firenze. Nel capoluogo toscano, il corteo - che era formato da sindacati di ...