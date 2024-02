I bomber italiani a rischio estinzione, Boninsegna "c'è troppa esterofilia"

(Di sabato 24 febbraio 2024) AGI - Roberto, exdi Inter e Juve, parla con l'AGI di calcio italiano ed europeo e non può non partire da chi, come faceva lui, vive per il gol. "Mbappè e Haaland sono i migliori. E bene ha fatto il francese a scegliere il Real: credo che un giocatore vada al miglior offerente ed è giusto così, lui ha avuto questa possibilità e io lo capisco, oggi funziona così. Tra l'altro, direi che non è che va a star male, sarà sotto la guida di Ancelotti, è stato Carlo a volerlo". E da noi? "Quando Immobile non gioca, la Lazio ne risente. Quando c'è, anche se non segna, fa segnare gli altri, è un giocatore duttile che sa finalizzare in ogni caso, ed e' l'uomo piu' importante della squadra". Il capitano dei biancocelesti in questa stagione è a quota 6 in serie A e 4 in Champions League: "Peccato che abbia avuto poca fortuna in Nazionale... Ma a me ...