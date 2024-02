Hostomel | Zelensky | Putin deve fallire

Due anni dopo l'invasione dell'Ucraina: la guerra continua. Premier Meloni a Kiev per il G7 - Aggiornamento del 24 Febbraio delle ore 10:34

(Di sabato 24 febbraio 2024) 10.45 "in tutto, come è successo qui a. Solo così la pace vincerà".Così il presidente ucraino,, all'aeroporto dia nord di Kiev. "Siamo riconoscenti ai Paesi amici che ci hanno aiutato", ha detto alla presenza della premier Meloni e degli altri leader internazionali. "Chiediamo al mondo di aumentare la pressione sull'economia di Mosca", ha aggiunto. "La follia russa non regnerà sulla nostra terra. Non c'è una forza più forte di un popolo che crede in sé. Io sono fiero del mio popolo".