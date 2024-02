Highlights Paolini-Kalinskaya 4-6 7-5 7-5 | finale Wta 100 Dubai VIDEO

Live Anna Kalinskaya - Jasmine Paolini - WTA, Dubai: Punteggi & Highlights Tennis - 24/02/2024

Il video con gli Highlights di Paolini-Maria , match valevole per il secondo turno degli Australian Open 2024 . Un successo netto per Jasmine, che come al ... (sportface)

Il video con gli Highlights di Paolini-Blinkova , match valevole per il terzo turno degli Australian Open 2024 . Successo in due set, con il punteggio di ... (sportface)

Paolini-Kalinskaya, diretta live: riultato, aggiornamenti in tempo reale finale WTA 1000 Dubai 2024: Paolini vinse un incrocio a Portoroz nel 2021 ... giocò anche bene il primo set ma in cui Kalinskaya sbagliò pochissimo. Qui sotto vi offriamo gli Highlights di quella partita ...eurosport

Paolini-Kalinskaya al WTA Dubai, il risultato in diretta live della partita: La finale del WTA 1000 di Dubai si risolverà al terzo set: dopo il primo set perso 6-4, Paolini vince il secondo parziale in rimonta con lo score di 7-5. Il match in diretta su Sky Sport Tennis e in s ...sport.sky

Jasmine Paolini-Sorana Cirstea 6-2 7-6(6): l'Azzurra vola in finale e sarà la nuova numero 16 del ranking.: Paolini indomita!! Vince un 12° game praticamente eterno, in cui Cirstea le annulla 4 palle break ma lei risponde presente su tutte e 5 i set-point giocati dalla romena. Risposta di rovescio ...eurosport