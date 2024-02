Highlights e gol Barcellona-Getafe 4-0 | Liga 2023 2024 VIDEO

Napoli-Barcellona 1-1: video, gol e highlights

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 24 febbraio 2024) Ilcon glie i gol di4-0, sfida valevole per la ventiseiesima giornata di. Tutto facile per la squadra allenata da Xavi, che grazie alle reti siglate da Raphinha nel primo tempo, e da Joao Felix, De Jong e Fermin Lopez nei secondi 45? di gioco, ottiene il quarto successo nelle ultime cinque partite disputate in campionato. SportFace.