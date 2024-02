High on Life | annunciate le edizioni fisiche con Collector’s Edition per PS5 e Xbox Series X|S

High on Life: annunciate le edizioni fisiche GOTY per PS5 e Xbox Series X|S

(Di sabato 24 febbraio 2024) Squanch Games ha annunciato ledionper PS5 edXS in arrivo sul mercato il 27 Febbraio 2024, consentendo in questo modo ai fan di acquistare un pezzo da collezione del gioco ambientato in un mondo folle e surreale, contraddistinto da una gran dose di ironia. Nello specifico sono due leper il titolo pronte ad approdare sul mercato e si tratta della standarde della. È importante precisare che entrambe includeranno il gioco in Game of the Year, presentando di conseguenza anche il DLCon Knife. La Standarddionsarà venduta al ...

