“Harry ha mentito per avere il visto in Usa”. Nuove grane per il principe, ombre sull'abuso di droga

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 24 febbraio 2024) Londra, 24 febbraio 2024 – Una nuova bufera, l’ennesima, sul: e se sulla sua autobiografia ‘Spare’ avesse esagerato sul suo abuso di cocaina, così da vendere più copie? È l’interrogativo che sta facendo grattare i capi tanto a Buckingham Palace quanto Oltreoceano, sulla spinta della richiesta dell’associazione conservatrice statunitense Heritage di accedere ai file relativi all’immigrazione e aldel secondogenito di re Carlo III. Britain's Prince, Duke of Sussex departs the High Court in London, Britain, 07 June 2023. Princegave evidence over the phone hacking trial against the Mirror Group Newspapers. The youngest son of the British king is seeking damages against the Daily Mirror over unlawful information gathering through phone hacking. ANSA/NEIL HALL Secondo ...